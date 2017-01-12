憾！北市1義消救火途中車禍身亡

曾姓義消趕往火場途中，騎機車自撞電線桿身亡。（民眾提供）

台北市大業路1間工寮12日凌晨2時許發生火警，火勢很快就被趕到的警消撲滅，僅燃燒10平方公尺，無人傷亡。

但遺憾的是，50多歲曾姓義消騎機車趕往火警現場的路上，先是不慎擦撞人行道後，重心不穩撞上路旁電線桿，倒地不起。消防人員發現後趕緊通報救護人員進行現場急救，不幸的是，送醫後仍回天乏術。

(中時)