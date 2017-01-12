產業工會喊春節休 台鐵：未假就曠職

台鐵產業工會號召員工春節休假4天，昨台鐵回應，員工若未假缺勤，將以曠職處理，並在10日發文要求員工春節停止休假，形同可能不准假；產業工會則回應，春節為國定假日本就可不加班，沒有准假問題。台鐵並開始調訓人員因應，試圖將工會休假衝擊降到最低。

產業工會因不滿去年9月台鐵表示調整三班制輪班表，卻遲未改善，也抗議台鐵擬推的新班表讓加班費銳減，所以在元旦會員大會通過除夕至初三休假4天。

產業工會組成以運務人員為主，約有2300名會員、500多名列車長，若集體休假，台鐵可能面臨沒有列車長無法發車，車站則無人售、剪、驗票。

但台鐵前天行文各運務段表示，依春節疏運計畫，「春節期間員工停止休假、事假，並依排定班表出勤。」形同可能不准假，台鐵並開始調訓擁有列車長、副站長資歷的員工，以因應春節期間，可能因工會休假產生人力缺口。

產業工會秘書蕭農瑀則表示，工會還是會繼續發動休假，因台鐵員工雖兼具公務員與勞工身份，但春節對公務人員或勞工都是國定假日，員工上班就是加班，需經員工同意，沒有准假與否的問題。她說，2003年中秋節，台鐵企業工會也有7000多名員工依法休假，事後並未被懲處，台鐵不應兩套標準。

台鐵人事室回應，台鐵為交通事業機構，是實施輪班、輪勤制度的機構，員工應依台鐵工作規則，及銓敘部就「公務人員周休二日實施辦法」相關函釋規定，按排定班表出勤。若員工無法出勤，須經主管核准，完成請假手續。因此，台鐵將依公務人員請假規則，處分未出勤卻未請假的員工。

蕭農瑀說，號召員工春節休假是工會通過的正式活動，所以若員工休假被依曠職懲處，工會將向勞動部「不當勞動行為裁決委員會」申訴；也會幫個別員工向台鐵及考試院保訓會申訴。至於具體員工休假人數還未有最後統計，尚在蒐集依法休假聲明，會陸續增加。

(中時)