公布未查證川普文件 美網媒專業被質疑

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美國網路論壇媒體Buzzfeed公布，美國總統當選人川普有性錄影把柄在俄羅斯手上的文件，引起軒然大波。Buzzfeed未進行查證即公布資料，川普重批為「連串失敗的垃圾」。

有線電視新聞網（CNN）報導，川普（Donald Trump）有把柄握在俄羅斯手上，網路論壇媒體Buzzfeed隨後公布長達35頁文件，指控川普在莫斯科飯店性活動被錄影的調查。

這份文件早在競選期間已在美國媒體流傳，但因內容過於勁爆，缺乏直接證據，多未處理報導，希拉蕊陣營也沒在辯論會中就此提出指控。

Buzzfeed網上公開未經查證的文件引起各方抨擊，總編輯史密斯（Ben Smith）指出，Buzzfeed處理新聞的前提是透明度，並與讀者分享。這份文件在政府與媒體高層間流傳，從參院多數黨領袖到聯邦調查局長，一直到有報導指美國總統與總統當選人，似乎都知到這項模糊的指控。

史密斯認為，公布文件不過是反應Buzzfeed，如何看待記者在2017年工作的方式。

許多華府與媒體高層看過這份由英國前外交官與前情報人員提出的報告，內容足以讓川普退出選戰，甚至無法上台。這些人士不僅為反川普陣營服務，也為反希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）陣營提供情報。

川普在記者會中指出，文件當中的人事時地物與事實不符，公布者是「連串失敗的垃圾」。

CNN報導或有失準，但強調有信心報導正確無誤。Buzzfeed指出，報導中有說文件內容有錯誤，也有不確實之處，並花了幾週查證。但兩媒體仍面臨消息來源薄弱與公布未經證實指控的龐大批評。

以深度報導著名的「大西洋月刊」（The Atlantic）網站認為，無論媒體是否查證，這些對川普的指控具高度爆炸性，有些內容寫得活色生香，Buzzfeed既未全面查證，就不便對事件作結論。

大西洋月刊指出，文件內容當然可能有部分屬實，但公布前須全部搞清楚，否則將危及新聞報導的未來。

Buzzfeed早期為網路論壇，以累積網友點閱率為內容標的，廣受年輕讀者青睞。近期跨足報導，增加新聞部門，設有記者與編輯。1060112

(中央社)