NBA》失去裁判眷顧？詹姆斯很挫折

騎士隊詹姆斯進攻時遭到對手犯規。(美聯社資料照)

去年季後賽曾被對手批評「黑哨護體」的詹姆斯，他本季的「防護罩」似乎減弱了不少。根據ESPN報導，詹姆斯對於裁判不再眷顧他而感到挫折，對戰爵士隊一役，詹姆斯首節就跟裁判爭吵遭吹判技術犯規，這是他本季吞下的第2個大T。

詹姆斯認為裁判漏判了1次爵士後衛麥克(Shelvin Mack)對他的犯規。事實上，詹姆斯甚至已經聽到爵士教練史奈德在場邊下令犯規，麥克也依照指令對詹姆斯犯規了，裁判卻視而不見。詹姆斯賽後表示，他發脾氣確實是因為感受到裁判對他不公，特別是當他進攻籃框的時候，很多該響的哨音都沒有響起。

詹姆斯本季每場罰球7.1次為全聯盟第10名，雷霆隊韋斯布魯克與火箭隊哈登分別以10.4次、10.3次高居前兩名。而在罰球次數前10名的球員之中，詹姆斯是上場時間最多的(37.1分鐘)，罰球次數卻是最少的；以詹姆斯進攻禁區的頻率而言，裁判似乎是「虧待」他了。

騎士隊教練泰隆盧表示，這是因為詹姆斯太強壯了，靠近他的對手經常被他彈開，讓他看起來沒有被犯規；即使對手的動作無法擋下他，但這些仍然算是犯規。泰隆盧還引用「俠客」歐尼爾的說法：「就算我個頭比較大，我被碰撞到一樣是會有感覺的。」詹姆斯目前就陷入相同的處境，他的對手拉不動撞不倒他，裁判因此就忽略了這些犯規。

不過在另一方面，詹姆斯自己也很少被吹犯規。本季除了區區兩次技術犯規之外，詹姆斯場均只有1.6次犯規，生涯平均才1.9次，考量到他將近40分鐘的上場時間，以及他經常負責看管對方主將，其實裁判對他也是比較寬鬆的。

(中時電子報)