今晚變天轉濕冷！明大陸冷氣團報到 低溫探14度

今晚起將變天，轉為濕冷，明大陸冷氣團報到，低溫恐下探14度。(報系資料照片)

今日上半天各地及澎湖、金門大多為多雲到晴的天氣，預測各地溫度，北部16-23度、中部17-26度、南部18-27度。而明天大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，低溫恐下探14度。

降雨方面，今天白天東半部地區及北部山區有局部短暫雨；但下半天起，由於鋒面通過，北部地區、東半部地區及金門也會逐漸轉為有短暫雨的天氣。而明天北部及東半部地區會有短暫雨，中部地區、南部山區及澎湖、金門、馬祖亦有局部短暫雨，其他地區為多雲。

本周五另一波冷空氣將報到，週末的時候各地溫度都會較偏低，近期在溫度上會有較大起伏，提醒大家適時增添衣物，做好保暖工作，小心不要著涼感冒了。

另外由於受到東北風影響，北部海面及臺灣海峽平均風力可達6級，最大陣風8級，而下午起，東北部海面及東南部海面將有明顯風變，風向將由偏南風轉為偏北風，晚起臺灣海峽北部平均風力將增強至6到7級，最大陣風9級，作業船隻請特別注意。

至於在今天空氣品質部分，今雲嘉南、高屏地區空氣品質指標(AQI)為紅色警示(對所有族群不健康)，中部、金門及馬祖地區AQI為橘色警示(對敏感族群不健康)。其他地區及離島地區為普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

(中時電子報)