俄出狠招禁菸 2014年後出生不能買

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俄國擬要禁止2014年後出生的人買菸。(圖片取自美聯社)

俄羅斯為了防止抽菸傷害人民的健康，祭出狠招！俄衛生部門擬全面禁止2014年後出生的人買菸，確保下一代的人不被香菸所毒害。

據了解，俄羅斯衛生部門調查聲稱，每年有30至40萬民眾，死於吸菸有關的疾病，為了打擊菸害，俄羅斯近年推出一系列禁菸措施，包含2013年禁止餐廳吸菸，但成效不彰。

所以俄羅斯衛生部門本周提出一項禁令草案，禁止商店賣菸給2014年後出生者，即使他們將來滿18歲也不行。

若禁令通過，最快在2033年俄國將全面禁菸，不過有專家憂心此項禁菸令會助長黑市販售香菸，民眾抽菸反而偷偷來。

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(中時電子報)