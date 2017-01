藝術＋科學＋魔術 「頂尖對決-台北超時空要塞」內湖登場

頂尖對決--台北超時空要塞。(台北市藝文推廣處提供)

藝術就在我們身邊!等待你去發掘!Now youre looking for the secret. But you wont find it because of course, youre not really looking. You dont really want to work it out. You want to be fooled.

電影【頂尖對決】(The Prestige)開宗明義敘述了影片主題:你正在看一個神秘的魔術,但是你找不出奧妙,因為你沒有真的在看,你沒有想找出原因,你只想被騙...。

由台北市文化局主辦,台北市藝文推廣處承辦的「文化就在巷子裡-社區藝術巡禮」活動,首場演出邀請到NX「魔浪超劇場」,打造一個結合幻術、音樂、戲劇、舞蹈、影像、特技的多元「超劇場」。

該全新製作,由詩人鴻鴻做該劇編劇顧問,並邀請到台灣第一模仿高手郭子乾來主演,節目精彩可期!讓市民們能享受媲美劇場內精緻的大型戶外戲劇演出。

魔幻,包含著非真實性和神秘性,而魔幻劇本身就是「藝術」與「科學」的完美結合,演出人員有學有專精的魔術師、才藝兼備的音樂人與舞者,以及科學與物理學完美融合的大型幻術機關,「藝術」與「科學」在此激盪出完美的火花。

團隊跳脫了魔術手法炫技的框架將表演融合了完整故事、幻術機關、獨特音效與燈光與影像展現於觀眾面前時,呈現出一場驚奇的魔幻旅程。

首場活動資訊:

演出團體:魔浪超劇場與郭子乾 【頂尖對決-台北超時空要塞】

演出時間 : 1月14日(星期六)19:00開演

演出地點:大湖公園捷運站旁公園 (成功路五段11號)

