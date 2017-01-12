上午好天氣 午後鋒面通過北東轉雨

中央氣象局表示，今天下半天有一道鋒面系統通過台灣地區，使得北部、東半部地區轉為有短暫雨的天氣，而上半天各地仍是多雲到晴、溫暖舒適的天氣，中南部日夜溫差較大。

氣象局說，今天上半天各地仍為多雲到晴的天氣，僅東半部及北部山區有零星雨，但是下半天之後會有一道鋒面系統在台灣附近生成，並通過台灣地區，使得北部、東半部地區轉為有短暫雨的天氣。

溫度方面，明天上半天仍較為溫暖舒適，預計白天北部及宜蘭、花蓮高溫約攝氏22、23度，中南部及台東可達25至27度，但是早晚各地的低溫只有16到19度，中南部地區日夜溫差較大，可達10度左右，早出晚歸的朋友要注意溫度上的變化，適時增減衣物。

氣象局也提醒，今天西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，行車請注意安全，交通往返請留意航班資訊。

今天雲嘉南、高屏AQI為紅色警示(對所有族群不健康)，中部、金門及馬祖為橘色(對敏感族群不健康)，其他地區為普通，指標污染物為PM2.5。詳查環保署網站http://goo.gl/hE5Oct。1060112

(中央社)