減肥者要注意！研究：飯前喝酒胃口大開

研究指出，酒精的確具有「開胃效果」，因此一邊喝酒、一邊吃飯，一不小心恐會不易控制食量，讓減肥計畫失了效。★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！（達志影像／shutterstock提供）

又到歲末年終了，近來可是許多企業、公司舉辦尾牙好時機！在看精彩表演、享用美食時，許多人也免不了「乾一杯」。雖說喝酒可助興，酒吧小酌一番也有益身心健康，然如是想減肥者，可能飲酒上就需注意了，據最新研究指出，酒精的確具有「開胃效果」，因此一邊喝酒、一邊吃飯，一不小心恐會不易控制食量，讓減肥計畫失了效。

喝酒助興，也恐會讓你吃更多！《Scientific American》報導，英國倫敦法蘭西斯克利克研究中心（Francis Crick Institute）最新研究指出，想減肥者，吃飯時喝酒時需要注意，因酒精會激發一般由飢餓觸發的大腦神經元。

為探討酒精與影響人食慾間的關鍵因子，研究人員以2組小老鼠做為對照，進行「酒精週末」（alcoholic weekend）的實驗。一組小白鼠餵食正常食物，另一組小白鼠則餵食豐富劑量的酒精，每一劑量約是18單位，約等於人類喝下一瓶半的紅酒。

過一段時間後發現，有定期餵食酒精的小白鼠其食量增加15到20%，體重也明顯增重。據分析，酒精會刺激小白鼠大腦中「AgRP」神經元，這種神經元在飢餓時特別活躍。此研究結果也間接證實，為何傳統以來有「餐前酒」等社交禮儀，人們喝下一些酒後會吃得更多，酒精的確具有開胃效果。

因此如有意減肥者，在食用餐食時，可能需注意其飲酒量多寡。此外，英國酗酒健康聯盟主席吉莫爾（Ian Gilmore）也示警，對肥胖患者而言，酒精之毒更是加倍，其中因肝病死亡有90%是酒精與肥胖所致。

此研究刊登於《自然通訊》（Nature Communications）期刊。此外，其實想減肥、想要健康還是要靠自己！肥胖不只影響外表，其導致的心血管疾、內分泌病變、死亡率一再增加。為了自己、家人的健康，我們需謹記「聰明吃、快樂動、天天量體重」，只要有恆心、毅力，假以時日除能讓身型更窈窕，也能活得更自信、健康！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)