中時電子報

優質豐富的新聞媒體

歷史新聞

減肥者要注意！研究：飯前喝酒胃口大開

中時電子報
／整理報導
點閱209
我要評比
8/10
吃飯喝酒
研究指出，酒精的確具有「開胃效果」，因此一邊喝酒、一邊吃飯，一不小心恐會不易控制食量，讓減肥計畫失了效。★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！（達志影像／shutterstock提供）

又到歲末年終了，近來可是許多企業、公司舉辦尾牙好時機！在看精彩表演、享用美食時，許多人也免不了「乾一杯」。雖說喝酒可助興，酒吧小酌一番也有益身心健康，然如是想減肥者，可能飲酒上就需注意了，據最新研究指出，酒精的確具有「開胃效果」，因此一邊喝酒、一邊吃飯，一不小心恐會不易控制食量，讓減肥計畫失了效。

喝酒助興，也恐會讓你吃更多！《Scientific American》報導，英國倫敦法蘭西斯克利克研究中心（Francis Crick Institute）最新研究指出，想減肥者，吃飯時喝酒時需要注意，因酒精會激發一般由飢餓觸發的大腦神經元。

為探討酒精與影響人食慾間的關鍵因子，研究人員以2組小老鼠做為對照，進行「酒精週末」（alcoholic weekend）的實驗。一組小白鼠餵食正常食物，另一組小白鼠則餵食豐富劑量的酒精，每一劑量約是18單位，約等於人類喝下一瓶半的紅酒。

過一段時間後發現，有定期餵食酒精的小白鼠其食量增加15到20%，體重也明顯增重。據分析，酒精會刺激小白鼠大腦中「AgRP」神經元，這種神經元在飢餓時特別活躍。此研究結果也間接證實，為何傳統以來有「餐前酒」等社交禮儀，人們喝下一些酒後會吃得更多，酒精的確具有開胃效果。

因此如有意減肥者，在食用餐食時，可能需注意其飲酒量多寡。此外，英國酗酒健康聯盟主席吉莫爾（Ian Gilmore）也示警，對肥胖患者而言，酒精之毒更是加倍，其中因肝病死亡有90%是酒精與肥胖所致。

此研究刊登於《自然通訊》（Nature Communications）期刊。此外，其實想減肥、想要健康還是要靠自己！肥胖不只影響外表，其導致的心血管疾、內分泌病變、死亡率一再增加。為了自己、家人的健康，我們需謹記「聰明吃、快樂動、天天量體重」，只要有恆心、毅力，假以時日除能讓身型更窈窕，也能活得更自信、健康！

★中時電子報關心您：喝酒不開車，飲酒過量，有礙健康！

(中時電子報)

文章來源：《Scientific American》網站

關鍵字：研究健康減肥喝酒
點閱209
我要評比
8/10
好友人數

相關新聞

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。