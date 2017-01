川普國務卿提名人提勒森： 美對台有重諾 未知改變一中立場計劃

國務卿提名人提勒森表示,他不知道川普政府有任何改變一中立場的計劃。(圖片取自美聯社)

美國川普政府國務卿提名人提勒森表示,美國對台灣做了重要承諾,必須讓台灣人知道美國會在《台灣關係法》和六項保證下,實現承諾,並表示,他不知道川普政府有任何改變一中立場的計劃。

提勒森是在11日召開的提名人聽證會上回答參院外交委員會共和黨籍友台議員加德納詢問川普對台灣的立場和「一中政策」時,做了以上表示的。

提勒森說,美國在《台灣關係法》和六項保證下,對台灣做出了重要承諾。他認為,美國應該要再次重申這些承諾,並實現這些承諾;台灣則知道美國會在《台灣關係法》和六項保證下,實現承諾。

提勒森指出,最終這是處理整個中國行動的一個訊息,並認知到在美國的關係中,有這種平衡需要處理。

至於川普政府的「一中政策」,提勒森則說,「我不知道有任何改變一中立場的計劃。」(I do not know any plans to alter the one China position )。

(中時)