分析師批川普首場記者會 毫無自制策略

川普記者會。(美聯社)

雖然即將上任美國總統的紐約富豪川普(Donald Trump)過去曾是電視節目要角，但在選後首次記者會中，美國政治分析師、美國電視台MSNBC副總裁Richard Wolffe批評，川普的表現令人懷疑他的媒體經歷，川普和其團隊完全沒有展現出任何自制和策略。

Wolffe說，川普和其團隊在面對關於俄羅斯議題的指控時，似乎脫離現實。其未來白宮發言人史賓塞(Sean Spicer)雖記者會開場就抨擊，媒體對川普和俄羅斯之間的關係的報導，但川普本人就曾透過推特對其競選對手希拉蕊(Hillary Clinton)提出不實指控，川普宣稱希拉蕊幫前環球小姐Alicia Machado取得美國國籍，以把她當作競選辯論會時可利用的一顆棋子。

通常在政治人物犯錯時會試圖分散焦點，但Wolffe指出川普團隊反而把焦點集中到他們身上，將成為副總統的彭斯(Mike Pence)，在記者會中介紹川普出場時，稱他「精力十足」，似乎企圖安撫大眾，但Wolffe指出這和目前的情況沒有任何關係，也沒任何安撫效果。

過去曾糾纏川普的競爭對手希拉蕊的外國介入、金融和性醜聞，現在也似乎一口氣全出現在川普自身上。週三美國媒體批露，俄羅斯疑似有川普在莫斯科飯店內，找妓女來表演「黃金瀑布」(撒尿)的影片。但在越來越多俄羅斯情報單位疑似掌握他的私密資訊曝光後，川普不出意料的否認，但卻補上一句奇妙的話：「對了我其實有潔癖」，令人懷疑川普的危機處理能力。

Wolffe也指控川普在記者會中毫無羞愧或愛國情操，甚至對俄羅斯駭客入侵民主黨全國大會和洩漏其電郵資訊這些事，感到相當高興。川普還說如果俄羅斯總統普丁(Vladimir Putin)喜歡他，那這是項資產而非缺點。Wolffe指出，美國情報單位報告的確稱川普在俄羅斯議題上是個資產，但這和川普口中的資產，恐怕沒有相同正面的意義。

而Wolffe也抨擊川普從未學到教訓，即便情報單位披露俄羅斯的確對美國發動駭客攻擊，但川普卻是不停地在公開場合攻擊中央情報局。

Wolffe也批評川普在記者會中展示一疊黃色信封，宣稱這代表他將所有公司交給其子管理這點，表示這無助於消除，大眾對其利益衝突的疑慮。若川普若不將信封內容公開給媒體，那就跟他一直不願意公布的納稅單沒有差別。就算川普的律師在記者會中，形容川普在擔任總統期間，和其龐大的商業版圖間，像「有道牆阻隔」也無濟於事。

(中時電子報)