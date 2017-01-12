2016中華文化人物 台禪者林谷芳以文化標竿獲獎

文促會現任主席兼法定代表人王石(左)與台灣禪者林谷芳合影。

由中國大陸中華文化促進會、鳳凰衛視聯合主辦，深圳華僑城文化集團承辦的「2016中華文化人物」頒授典禮，11日在深圳華僑城鳳凰谷舉行，11位來自不同文化藝術領域並作出卓越成就、擁有「匠人精神」的年度文化人物獲獎，佛光大學藝術學研究所所長，也是禪者林谷芳是唯一一位來自台灣的文化人物得獎者。

一輩子都是擔任評審給別人獎，自己從不受獎，身為兩岸通才兩岸，沒人有資格能評他：但這個獎項以「安頓人心」的文化標竿給獎，林谷芳說：「我決定接受，也希望告訴兩岸，在台灣，還是有人講中華文化，讓文化可以不受政治力左右，成為一方之言。」

林谷芳身分多元，台灣禪者、音樂家、文化學人；台北書院山長、佛光大學教授、前台灣中華文化總會副會長，被譽為「台灣文化界數十年來唯一持守中國牌而不倒之文化標杆」。

「中華文化人物」頒獎已經有8年歷史，至今已有近百位華人文化翹楚獲獎，該獎項也已經成為華人文化圈品牌標杆。

林谷芳以20年間往返兩岸5百餘次，觀察兩岸文化、同時著成中國音樂遺世珍寶之作獲獎，他得獎的理由之一是因為「林谷芳是禪者，是聚焦中國人文的音樂導聆人，更是一位試圖以傳統智慧安頓當代人心的不倦的學人。」

文促會現任主席兼法定代表人王石表示，中華傳統文化全球化的時代已經來臨，有越來越多的中國人，無論什麼民族、無論什麼領域，都以更寬廣的心態走到了世界文化舞台的中心，「林谷芳是談兩岸文化優勢互補議題上最有底氣的一個人，影響兩岸深遠。」

今年其他獲獎者還包括97歲，一生鍾情影視藝術、從影70餘年的表演藝術家秦怡。將全部生命交給鋼琴事業、在全球各地積極進行鋼琴藝術講學的鋼琴家劉詩昆。被譽為織繡領域研究第一人的文物修復家王亞蓉。獨創出世界獨一無二熔銅藝術、致力拯救銅文化的銅藝師朱炳仁。擁有出神入化木作手藝、40餘年為鄉民建造100餘座吊腳樓民居的少數民族木匠楊恒金以及首次執掌超大規模劇院，就將其打造為世界矚目、原創力驚人、領銜現代管理水準的國際化演藝中心的國家大劇院院長陳平等等。

(中時)