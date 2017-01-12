避利益衝突 川普：才推掉杜拜600億生意
美國候任總統川普即將上任，外界對他的批評聲浪重來沒停過，許多人質疑擁有龐大事業的他，該如何迴避利益衝突？而川普在紐約舉行的記者會上，談及此問題時，重申自己與俄羅斯沒有任何交易，又強調自己才剛推掉在杜拜一項價值20億美元（約台幣600億）的生意。
川普表示：「在過去的周末，有人向我提出價值20億美元在杜拜的生意。我推掉了，我本來不必拒絕，但你知道，因為我是總統，不能有利益衝突。」
他更強調，只要他想，可以一邊繼續生意，一邊讓政府運作，只不過他並不想這樣做。但提及稅務問題，川普坦言不會公布稅務資料，只有媒體才會好奇。他更重申與俄羅斯沒有欠債和談判中的任何交易。
據了解，杜拜DAMAC地產商之前曾與川普有生意往來，投資高爾夫球場，川普上任後杜拜將會開幕「川普國際高爾夫球會」（Trump International Golf Club）。
此後，DAMAC發言人聲稱曾向川普提出約20億美元的交易，但最後川普集團拒絕了，但拒絕透露更多詳情，及投資細項。
(中時電子報)
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