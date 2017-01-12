簡文彬生病取消演出 吳曜宇、范楷西年輕雙指揮上場代打
原定於國1月13日在台中國家歌劇院大劇院舉行的國立台灣交響樂團「海神家族與馬勒巨人」音樂會因指揮簡文彬生病臨時取消演出，國臺交決定由正在維也納的台灣新銳指揮吳曜宇及國台交助理指揮范楷西兩位代為披掛上陣。
指揮家簡文彬日前依原訂行程，自德返台與國台交進行「海神家族與馬勒巨人」音樂會排練，卻因身體不適，無法繼續排練演出。
國台交團長劉玄詠表示，對簡文彬無法親自參與這場演出感到遺憾，但也感佩他抱病回臺進行排練的敬業，並希望他能早日康復。國臺交也緊急尋找替代人選，最後決定緊急邀約台灣年輕新銳指揮家吳曜宇代打，讓具有無限可能的年輕世代與國台交共同完成這樣一場不一樣的演出。
音樂會上半場是賴德和《海神家族》交響曲的世界首演，將由現任國台交助理指揮范楷西擔綱指揮；下半場馬勒《第一號交響曲》演出則將由2013年法國貝桑松國際指揮大賽首獎得主吳曜宇擔任指揮。
國台交表示，除了向樂迷鄭重致歉之外，也誠摯歡迎已購票樂迷前往支持，國台交也全面接受退票，「還是很希望樂迷來給台灣年輕新世代音樂家更多鼓勵。」若需退票，請親至兩廳院台北、台中、台南、高雄服務處辦理，或電洽國台交04-23330153。
(中時)
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