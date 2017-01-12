油價上揚加上美元升勢消褪 美股上漲

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彭博報導，由於油價上揚但美元升勢消褪，美國主要股市走揚。

道瓊工業指數漲98.75點或0.50%，報19954.28點。

以科技類股為主的那斯達克指數漲11.830點或0.21%，報5563.648點。

標準普爾500指數漲6.42點或0.28%，報2275.32點。

費城半導體指數漲3.4797點或0.38%，報926.5396點。（譯者：中央社簡長盛）1060112

(中央社)