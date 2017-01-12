美煉油數量大 油價創6週最大升幅

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彭博報導，在美國政府報告顯示，上週美國煉油業者煉油數量創紀錄後，原油價格創6週來最大升幅。

根據美國能源情報署（EIA）公布的數據，美國上週全國煉油廠每天煉油1710萬桶，存量增加410萬桶，較彭博訪查專家預測的150萬桶高。

紐約商品交易所美國基準的西德州中級原油（WTI）2月交割價格漲1.43美元或2.8%，報每桶52.25美元。

倫敦市場世界基準的北海布倫特原油3月交割價格漲1.46美元或2.7%，報每桶55.10美元。（譯者：中央社簡長盛）1060112

(中央社)