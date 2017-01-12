和春謝豐丞打敗台船前輩，技能賽奪冠

和春實習生在台船金船獎技能競賽表現優異，左至右分別是優勝謝明倡、冠軍謝豐丞及台船班長楊龍福。（林宏聰攝）

和春技術學院在台船公司實習學生謝豐丞，去年8月開始到廠內服務，展現積極學習態度，用心記錄老師傅傳授的「眉角」，日前參加第一屆金船獎技能競賽，打敗一票台船正式員工，奪下冷作類乙組冠軍，令數年資歷的前輩也豎起大拇指。

台船公司去年12月舉辦首屆金船獎技能競賽，開放員工及協力廠商參加，比試項目「電焊類」、「冷作類」各分成無年資限制的甲組、及服務5年以下員工參加的乙組，盼藉此同步提升廠內及協力廠商員工的技術層次。

其中，和春技術學院工管系三年級學生謝豐丞，去年8月進台船實習，在冷作類乙組競賽奪冠，董事長鄭文隆親自頒獎表揚。謝豐丞說，原本即很想進入台船工作，因而報考和春產學專班，所以一定會加倍努力學習。

「謝豐丞超認真，連實習心得都做筆記！」台船企畫處經理江枝文說，謝豐丞學習及工作態度俱佳，領班、師傅看他願意學，均傾囊相授，謝豐丞也認真寫成筆記，說除了平時拿出來複習之外，也希望有朝一日能傳承給其他後進。

另名學生謝明倡則獲得優勝，和春技術學院副校長呂綺修說，工管系8年前推動產業專班，學生先到勞動部高屏澎東分署培訓考取電焊證照，再進台船邊實習邊就學，去年共取得33張甲級電焊證照，是全台單年取得最多甲級執照的學校。

(中時)