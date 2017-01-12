《時來運轉》活塞客場遇強敵 危機入市壓勇士

活塞與勇士將在勇士主場展開本季第二度對決。(美聯社資料照)

---底特律活塞 @ 金州勇士：推薦勇士讓分

勇士前場贏球輸盤，近期吞下讓分盤六連敗，這場比賽是否要危機入市，將成為我們討論的關鍵。

勇士前場面對熱火在讓湯普生休息下，最終12分贏球，雖還是過不了15.5的高讓分門檻，但超過雙位數的勝分，是勇士近八場以來首度的雙位數勝分，本場比賽在湯普生休陣一場歸隊下，有望開啟勇士的一個爬升段。

至於本場比賽是否會讓其他球員跟湯普生前場一樣輪休，子乃認為機會不大，第一，會讓湯普生休息，主要跟面對灰熊的比賽下半場只得一分，包括罰球也出問題，略顯疲態有關；第二，本場比賽後勇士將有完整的三天休息，且休息後將迎來與騎士的關鍵大戰，全數上陣讓球員做最後調整的機會是比較大的。

活塞方面，前場在最多領先18分下遭到對手國王逆轉，實際上，活塞本季客場面對強隊的過盤率相當差，面對勝率50%以上的對手，本季讓分盤3勝6敗，如果我們將勝率拉上60%來看，更是只有1勝4敗，且四場敗戰，平均一場要輸對手20.75分。

魯爾持續缺陣，對於活塞的影響可能比想像中更大。(美聯社資料照)

本場比賽對決，還有以下幾點關鍵考量因素--

1.勇士本場比賽能否壓制活塞的得分，將是讓分盤能否跨越的關鍵，活塞本季兩分線的出手比例是全聯盟第二高的7成39，所以能否有效壓制活塞兩分球命中率，成為關鍵，在這點上，勇士本季讓對手兩分球命中率為4成82，為全聯盟第四好的成績，此前面對快艇、灰熊這兩支讓對手兩分球命中率成績更低的隊伍，活塞都出現過90分以下的得分。

2.活塞大前鋒魯爾(Jon Leuer)受傷，目前確定將缺陣四場左右，魯爾從12/23面對勇士時轉為先發，他的缺陣，將有相當大的影響--

(1)哈里斯將轉回先發，雖然哈里斯有相當的得分能力，但他此前會轉為替補，關鍵在教練范岡迪希望提振板凳的得分能力，實際上哈里斯跟替補控衛I.史密斯的搭配效果，要比跟傑克森搭配來的好，轉回先發，將會讓本季不是如此強勢的勇士板凳，也可望打出優勢。前場比賽雙方對決，勇士的板凳進攻端相當流暢，本場比賽本身的高門檻，正需板凳也打出優勢來跨越。

(2)魯爾缺陣，將影響到籃板的鞏固，籃板方面，活塞本季平均一場比賽只讓對手搶下8.23個進攻籃板，為聯盟最佳成績，但魯爾受傷退場以來的兩場比賽，進攻籃板數卻都輸給對手，如果讓勇士有更多一些的二次進攻機會，相當不妙。

3.勇士本季連敗給灰熊，失誤後掉分與無法扛住灰熊雙塔為最大關鍵所在，但本場比賽的活塞進攻端並沒有如此強勢的雙塔，M.莫里斯、T.哈里斯都屬於鋒線型球員，勇士的死亡五小陣容將有更多打出優勢的機會。此外，活塞本季靠對手失誤後轉換成分數的能力並不佳，平均一場只能在這個點上得到14.2分，聯盟倒數第5。

最後，活塞仍將找不到擋下杜蘭特的方法，哈里斯、莫里斯的防守評價不高，本來就難以擋下杜蘭特的進攻，替補方面A.班斯、巨人馬賈諾維奇也難跟上，活塞本場比賽少了魯爾的影響實在太大，看好勇士本場能大勝一場，終止讓分盤六連敗，危機入市正是時候。

綜合上述考量，本場比賽我們要看好勇士的讓分過盤。

(中時電子報)