國防部：遼寧號6時30分脫離台灣海峽

我要評比

解放軍遼寧號航艦編隊，11日上午7時進入台灣西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行。（中新社資料照片）

056A輕型護衛艦株洲號（摘自網路）

054A型護衛艦煙台號（摘自網路）

國防部今（12）日表示，以中共航母遼寧號為首的6艘軍艦編隊，持續沿中國大陸沿海向北航行，已於6時30分脫離臺灣海峽北返歸建。當面無特殊敵情，國軍仍持續全程監偵與應處，以確保國家安全，籲請國人安心。

遼寧號是昨天上午7時進入台海，以14節慢速航行，幾乎走了一天一夜，才離開台海，速度相當慢。

蔡英文總統率團出訪中美洲友邦的同時，遼寧號編隊穿越台灣海峽，大陸航母完成首次繞台，政治意味濃厚。軍方說，遼寧號走台海，除了政治因素，受東北季風影響，本周五起天氣更不好，前幾天也不佳，遼寧號趕著今、明兩天北返與天候亦有關聯。

遼寧號於去年12月23日先在渤海灣操演，24日到浙江外海操演，之後於25日走宮古島，當晚通過巴士海峽，26日下午14時，經我東沙島東南海域，再到南海，後於昨日進入台海，剛好繞台一圈。

(中時)