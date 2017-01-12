國防部：遼寧號6時30分脫離台灣海峽
國防部今（12）日表示，以中共航母遼寧號為首的6艘軍艦編隊，持續沿中國大陸沿海向北航行，已於6時30分脫離臺灣海峽北返歸建。當面無特殊敵情，國軍仍持續全程監偵與應處，以確保國家安全，籲請國人安心。
遼寧號是昨天上午7時進入台海，以14節慢速航行，幾乎走了一天一夜，才離開台海，速度相當慢。
蔡英文總統率團出訪中美洲友邦的同時，遼寧號編隊穿越台灣海峽，大陸航母完成首次繞台，政治意味濃厚。軍方說，遼寧號走台海，除了政治因素，受東北季風影響，本周五起天氣更不好，前幾天也不佳，遼寧號趕著今、明兩天北返與天候亦有關聯。
遼寧號於去年12月23日先在渤海灣操演，24日到浙江外海操演，之後於25日走宮古島，當晚通過巴士海峽，26日下午14時，經我東沙島東南海域，再到南海，後於昨日進入台海，剛好繞台一圈。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。