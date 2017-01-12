1月12日各報頭版要聞

各報頭版要聞

中國時報

遼寧號清晨駛離台海

就在蔡英文總統率團出訪中美洲友邦的同時，以中共航母遼寧號為首的6艘軍艦編隊，昨天穿越台灣海峽，貼著海峽中線以西向北返回駐地，我國軍則海空兩路齊發，海軍由紀德艦領軍、空軍有IDF與Ｆ─16戰機多架次警戒，在中線以東亦步亦趨地全程監控。以14節慢速航行的遼寧號，預定今天清晨脫離台海。

歐巴馬告別演說：你們帶來改變

即將在20日卸任的美國總統歐巴馬，10日在他的第二故鄉芝加哥發表告別演說，宣告自白宮畢業。回首總統生涯，歐巴馬告訴爆滿的2萬群眾，和8年前相比，美國成為一個更好更強的國家，呼籲全民守護民主。他並借用當年角逐總統時的競選口號「是的，我們可以」收尾。在對妻女表達謝意時，歐巴馬忍不住落下男兒淚。

奧蒂嘉：台灣總統親如姊妹

蔡總統在尼加拉瓜當地時間10日參加奧蒂嘉總統就職典禮之際，大陸航母「遼寧艦」駛入台海，儘管國安高層召開兩次越洋會議，但蔡總統行程滿檔，完全未受影響。

尼國總統熱迎小英

奧蒂嘉就職典禮10日傍晚在首都馬納瓜革命廣場舉行。奧蒂嘉一個半小時演說中，提到尼加拉瓜經濟及能源發展時，特向與會者介紹，「我們之間有位像我姊妹，她是來自台灣共和國（Republica de Taiwan）的總統，在這廣場陪我們參加。」蔡起身致意，爆出如雷掌聲，是唯一被奧蒂嘉介紹的元首。

蘋果日報

謝依涵逆轉逃死刑

新北市八里媽媽嘴咖啡店女店長謝依涵，四年前殘害熟客陳進福夫婦，還嫁禍僱主。高院更二審昨認定謝女因經濟壓力且與男友結婚在即，為了斷與陳男異於尋常的往來，殺人強盜，實屬「最嚴重犯罪」，但專家鑑定認為她已認錯反省，再犯風險不高、矯正可能性高，改判無期徒刑。家屬昨痛批，「被害人的人權在哪裡？兩條人命啊！」網友也抨擊：「再次驗證台灣殺一兩個人不會死！」

性侵女友 勒斃母女 冷酷役男判死

新北市黃姓男子二○一三年服役時，氣憤王姓前女友不顧舊情，向他索討二十萬元，萌生殺意，潛入王家先用童軍繩把王母勒斃，等王女回家後，在王母屍體隔壁房逼她性交再勒斃，落網後冷酷向檢警形容「勒到她鼻血都噴出來」。高等法院更一審昨依《陸海空軍刑法》強制性交殺人等罪，判黃男一死刑、一無期徒刑，應執行死刑。可上訴。

終結人倫悲歌 長照法過了

因不堪久病照護之苦，手刃親人的人倫悲劇時有所聞。為免憾事再起，立法院昨三讀修正《長期照顧服務法》修正案，確立長照財源由調高贈與稅、遺產稅及菸稅支應，足夠初期所需300億元經費。綠委吳玉琴說，未來政府和民間將提供失能長輩及身心障礙者最優質的照顧。

聯合報

2025非核家園正式入法

立法院臨時會昨天三讀通過「長期照顧服務法」及「電業法」修正案。爭議條文經表決，長照法通過依行政院規畫，每包菸的菸稅調高新台幣廿元，遺產及贈與稅率也將從現行百分之十提高到最高百分之廿，並採累進稅率，作為長照財源；附帶決議則要求長照上路兩年後，檢討財源制度。

川普首次記者會 俄問題上檯面

美國候任總統川普台北時間十二日凌晨在川普大樓舉行當選以來首場記者會，川普一上台就談到前一天爆出的傳聞，宣稱他被俄國偷拍召妓玩樂畫面。川普表示這種假新聞可能是情治單位外洩，並稱報導這個新聞的媒體「可恥」。

遼寧艦往返台海 陸：不影響兩岸關係

遼寧號昨天早上七點進入台灣海峽向北航行，大陸外交部副部長劉振民表示，台灣海峽是大陸與台灣共用的國際水道，遼寧艦訓練過程中往返台灣海峽是正常的，對兩岸關係不會有任何影響。

自由時報

美準國務卿 砲轟中國非可靠夥伴

美國總統當選人川普提名的國務卿提勒森（Rex Tillerson），十一日在國會聽證會上指出，中國在南海造島建礁是非法行為，竊取美國的智慧財產權，貿易上也不按承諾行事；美國不能接受像中國所做的空洞承諾，答應要施壓北韓進行改革，但根本沒有執行。美國必須要那些不是美國朋友的國家，為其所做的協議負責。

測謊害冤獄 監院促查調局李復國20年測案

法務部調查局前測謊專家李復國，經監察院調查，發現他測謊的多宗重大案件，包括「江國慶案」、「呂介閔被訴殺人案」、「空軍桃園基地彈藥庫失竊案」等，有重大瑕疵，監察院昨通過調查報告，要求行政院重新檢視李復國退休前廿年，所作測謊有無判讀或程序瑕疵。

共軍第二航艦2020年服役 我研製增程雄三反制

中國「遼寧號」航空母艦昨通過台灣海峽北上返航，遼寧號目前定位為訓練艦，外界對中國首艘自製航艦預計在二○二○年左右服役後對台的威脅更加關注，相較之下，我國海軍國造潛艦最快二○二五年成軍，新一代艦艇戰力也尚未成形。專家建議，台灣除研製雄三飛彈增程型外，亦可開發新一代艦艇匿蹤技術，爭取局部優勢與國際調停時間。

(中時電子報)