前田健太 不打經典賽
(08:25更新 加入大聯盟日籍球員意願與最新名單)根據ESPN.com最新消息，道奇隊日籍投手前田健太，將不會參加3月的世界棒球經典賽(WBC)。前田健太去年首度挑戰大聯盟，繳出16勝11敗，自責分率3.48，成績相當不錯。
ESPN.com指出，道奇球團營運事業部總裁佛萊德曼(Andrew Friedman)證實，前田健太不打經典賽。日本隊上月公布經典賽18人名單，其中10空缺留給在大聯盟奮鬥的日籍球員，外野手青木宣親確定加入，但投手上原浩治、前田健太退出，田中將大、岩隈久志與田澤純一等人尚未回覆。
田中將大雖然想打經典賽，但洋基可能不放人；岩隈久志沒有明言拒絕，但遲不給答案，機會不大；田澤純一在大聯盟以後援為主，然而剛加入馬林魚，要看球團意思。日本隊最終很可能只有青木宣親一個大聯盟球員。
或許日本隊為此先做準備，日媒昨天報導，將會增加軟銀隊武田翔太、千賀滉大，樂天隊松井裕樹與讀賣巨人隊森福允彥等4名投手。目前已徵召成功的主力投手有大谷翔平、菅野智之、則本昂大等。28人最終名單須在2月6日前出爐。
(中時電子報)
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