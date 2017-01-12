巴西基本利率調降至13%

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巴西中央銀行貨幣政策委員會今天宣布刪減基本利率3碼（0.75%），從每年13.75%調降至13%，為2015年4月底以來新低。

巴西中央銀行刪減基本利率幅度較財經市場多數經濟學家預期的0.5個百分點為大。分析家預測未來幾個月，貨幣政策委員會將繼續刪減基本利率至2017年底達10.25%。

調高或維持高基本利率，是巴西央行用來遏止通貨膨脹率升高的主要機制，目的則是提高信貸成本，減少國內消費。

今天稍早，巴西地理統計局（IBGE）公布2016年通貨膨脹指數為6.29%，低於中央銀行目標上限6.5%。

然而，高利率也有損經濟活動，繼而抑制創造就業機會。當央行認為，通貨膨脹與預先設定的目標相符，就可以降低利率。

所以從去年10月起，當貨幣政策委員會眼見通膨指數漸漸回降至央行為2016年制訂的目標後，開始刪減基本利率。

據巴西地統局指出，巴西通貨膨脹指數從2015年累計10.67%回降至2016年底的6.29%。儘管已低於目標上限（6.5%），但離預計的目標4.5%仍有距離。

2016年通貨膨脹指數回降，以及政府預測2017年應再下跌，讓央行有繼續刪減基本利率的空間，以此鼓勵巴西經濟恢復成長。

有關巴西國內生產毛額（GDP）表現的最新指標顯示，經濟可能比預期所需更長的時間恢復成長，促使央行加速刪減基本利率，期望因此降低信貸成本，鼓勵國內產品和服務消費。

去年11月底，財政部正式承認，2017年巴西經濟成長有限，並將GDP成長預估從1.6%下修至1%。當時，財政部長梅雷萊斯（Henrique Meirelles）將原因歸咎於國家社會延遲因應公共財政危機。1060112

(中央社)