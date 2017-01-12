川普國務卿提名人提勒森：中國在南海築島置軍 類同俄國奪取克里米亞

川普國務卿提名人提勒森。（美聯社）

川普國務卿提名人提勒森指稱 中國在南海有爭議的區域內非法建築島嶼，佈署軍事資源，類同俄國奪取克里米亞半島。他表示，對美國的盟友這是一個全球性議題。

提勒森在美國參院提名聽證會中針對有關美國在南海的立場，指出美國必須後退一步，評估中國的所有行動。他表示，美國從未在南中國海議題上選邊站，主張這是一個有爭議的區域，有國際法處理分歧，中國應該予以尊重。而海牙國際法庭已判中國違法。

提勒森說，中國在南海非法建築島嶼，置入軍事資源，在他看來，就像是俄羅斯奪取克里米亞半島。他說，未能成功回應此事，只有讓中國變本加厲，強調美國必須要處理此事，向美國的傳統盟友顯示，美國對他們的支持。

(中時)