好友走入婚姻屢被催婚 彭于晏曝：胡歌會比我先結
彭于晏靠著帥氣外型和精湛演技，成功在演藝圈打響名號，更擄獲許多粉絲的心，最近因為錦榮與蔡依林分手，意外登上微博熱搜冠軍，讓平時作風低調的他坦言相當不習慣。
根據《新浪娛樂》報導，一向不愛曝光私生活的他，最近難得公開與媽媽旅行的照片，竟意外登上熱搜，讓他調侃自己拍戲那麼多年沒上幾次，未料因為媽媽的關係立刻登上，因此開玩笑說道「是不是該幫她開直播，這樣就不用辛苦拍戲了」。
此外對於好友們紛紛走進婚姻，讓「彭胡灣」再度成為熱門話題，未料胡歌最近被逼婚竟亮出底牌，表示「彭于晏都還沒结婚呢」，對此彭于晏表示兩人私下很少討論此事，不過也罕見回應「六哥一定會比我這個七弟早结婚，他如果不急，那我也不急」，甚至表示「很期待去參加六哥的婚禮」，至於真命天女何時會出現? 彭于晏則表示一切順其自然。
(中時電子報)
關鍵字：彭于晏
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