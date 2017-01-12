國防部：遼寧艦6時30分脫離台灣海峽北返

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國防部今天表示中共遼寧號航母編隊，持續沿中國大陸沿海向北航行，已於今天6時30分脫離台灣海峽北返歸建。

中共遼寧號航空母艦編隊10日晚間開始北返駐地，11日早上7時進入台灣的西南防空識別區，沿台灣海峽中線以西向北航行；中午12時通過廣東汕頭外海，繼續沿中國大陸沿海向北航行；晚間7時繼續沿中國大陸沿海向北航行，已通過福建湄州島外海。

國防部今晨發布新聞稿指出，中共遼寧號航母編隊，持續沿中國大陸沿海向北航行，已於今早6時30分脫離台灣海峽北返歸建。1060112

(中央社)