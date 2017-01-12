趙文卓小4超Q女兒 超狂辦電影節
武打男星趙文卓與女星張丹露育有2名子女，其中目前就讀小學4年級的女兒更是長得Q萌！不過她似乎遺傳爸媽演藝基因，近日竟在學校辦了一場電影節，從前製作業到最後，女兒與其他同學完成這項創舉，堪稱超狂！
趙文卓的女兒趙紫陽，有著一雙濃眉大眼，也是不少網友「期待長大」的小孩名單之一！日前趙文卓妻子張丹露就在網上貼出目前就讀小學4年的女兒年級舉辦的電影節，所有的小朋友配合著走紅毯、劇本創作、製作、音樂，以及後製剪輯等工作，歷時五個多月完成。
這讓趙文卓與張丹露又驚又喜，笑稱「震驚中帶著一絲驕傲」，更打趣問網友「長大後可以做….？」不少人都建議她能讓女兒選擇當導演，直呼這樣一家就真的出身演藝世家！
(中時電子報)
關鍵字：趙文卓、
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