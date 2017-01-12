文華東方星饗宴 和魂法菜五感演藝

勞倫特．普久設計的開胃小點，除形色帶有日本料理氣質，連味道都像和食。(圖／姚舜攝)

〈螯蝦韃靼搭甜菜根佐海藻油醋醬〉最底層是厚切甜菜根，中層則是螯蝦韃靼，最上層再以切成圓片的甜菜根、櫻桃蘿蔔和酸模裝飾並豐富口感層次。(圖／姚舜攝)

北海道干貝搭柚香紫芋鬆餅〉的干貝，用了檸檬草、柚子皮、橄欖油調製的醬汁醃漬一整夜入味，另附上一杯用柚子、清酒與巴西里和百里香作成的「泡泡」，先嘗干貝、再喝「泡泡」，可以領略獨特風味。(圖／姚舜攝)

〈龍蝦竹蟶海鮮湯搭薑汁香茅乳沬〉的湯是泰式冬蔭貢清湯，鵝黃色乳沬則是用羅旺子樹根和高湯調製，整道菜充滿泰式口味。(圖／姚舜攝)

以低溫先蒸再烤的海鱸魚，外層包覆了一層義大利白色培根，上面還放了台灣的肉鬆，盤底則刷了一層用味噌、清酒和味醂與蛋、糖作的刷醬，味道鹹鮮中帶著甘甜，肉質非常軟嫩。(圖／姚舜攝)

〈澳洲和牛肋眼搭黑蒜襯黑松露〉用黑蒜頭和白蒜作醬再組成圓球形，乍看像「眼球」，用來搭配牛排，味道奇佳。(圖／姚舜攝)

〈和牛肋眼 牛排〉盤中搭配有用清酒、味噌與 醬油醃漬的低溫慢煮的蛋黃，並淋松露醬提味。(圖／姚舜攝)

〈伊泊斯起司棒棒糖〉是用味道濃重的法國Epoisses起司，混合馬茲卡澎起司和馬鈴薯泥作成棒棒糖狀，外層再沾附焦糖化的洋蔥碎末，口感像〈冰糕〉，味道鹹香甘甜交織，非常迷人。(圖／姚舜攝)

勃艮第米其林1星主廚勞倫特．普久(Laurent Peugeot)，烹調料理有型有款，並擅長結合東方元素烹調法菜。(圖／姚舜攝)

2017年台灣第一場米其林星光饗宴被台北文華東方酒店搶得了頭香，連續11年得到米其林1星的法國勃艮第〈Le Charlemagne〉餐廳主廚勞倫特．普久(Laurnet Peugeot)，自即日起至15日客座台北文華東方酒店5樓〈Cafe Un Deux Trois〉餐廳，並以《玩味日法》為主題演繹米其林星光饗宴，4道式午餐3800元+10%、6道式晚餐5800元+10%，台灣食家饕客可以嘗到「體內藏著日本靈魂」的法菜主廚，烹調演繹的「和魂法菜」，試著了解日本料理職人口中的「旨味」(UMAMI)，如何被「置入」到了法國美食中。

勃艮第是法國美酒美食的天堂，勞倫特掌廚的〈Le Charlemagne〉餐廳在2006年得到了米其林指南1星的肯定，並一直蟬聯至今。而勞倫特烹調演繹的菜餚充滿了和風，源於他在日本待了近5年的時間，自此這位型男主廚不僅愛上了日本的食材，更被日本料理職人的「究極」精神態度感動。「和魂法菜」自此成了他料理的風格特色。

勞倫特表示，自己在1997年到了日本歷練，幾乎每個星期都會到東京築地市場「探索」。勞倫特說，自己超愛日本鮪魚的美味，所以逛市場時他總會帶著一把湯匙，只要有機會就會用湯匙刮下鮪魚肉，然後直接生吃。另外，勞倫特也特喜歡日本人用備長炭炭火烤製的食物，他覺得用備長炭烤製食物產生的那股煙燻味道，非常迷人，是西式燒烤比不上的。

勞倫特口中的日本料理職人究極精神，包括了：「紀律」、「耐心」與「精準」。所以他也以此自我愓勵與自我要求，希望自己烹調料理的法國菜，能體現日本料理職人的「匠心」。

勞倫特這回客座台北文華東方酒店設計的菜餚，確實「和風」徐徐，他除了用到日本的干貝、紫芋頭、柚子、大豆、昆布、醃漬蘿蔔等食材，以及味醂、清酒、味噌等醬料入饌演繹菜餚，有些菜餚呈盤的形色也很日本。

例如〈北海道干貝搭柚香紫芋鬆餅〉的干貝，他會在橄欖油中加了檸檬草和柚子皮，再將干貝醃漬在其中，出菜時並會附上一杯用清酒和柚子皮與巴西里和百里香打成的乳沬搭配，吃食時先吃干貝，再喝「泡泡」，味道交融在齒牙間，非常速配。

〈海鱸魚佐綠蘆筍泥襯燻培根薄片與脆毛豆仁〉出菜時，盤底涮了一層用味噌、清酒、糖、蛋與味醂混合熬製再濃縮並炙燒的醬料，以低溫先蒸後烤且外層包覆著義大利白脂培根的鱸魚，上層還包了台灣的肉鬆，白培根、肉鬆和底醬彼此交融為鱸魚提味增鮮，味道好極。

在台灣許多餐廳或高檔牛排館都不難嘗到用澳洲9級和牛烤製的肋眼牛排，但勞倫特演繹的牛排，形色味皆不是傳統牛排可以並論。這用近年在東西方皆頗流行的健康食材黑蒜，以雞高湯熬煮後作醬，並另外用傳統大蒜頭與奶油和吉利丁混合作醬，黑蒜醬再與白蒜醬搭配利用模具作成圓球形置於牛排上，這黑白蒜醬宛如「眼球」，非常搶眼吸睛。如此費工製醬，只因勞倫特認為，「五感」中，視覺永遠排第一。

〈伊泊斯起司〉(Epoisses Cheese)是過去台灣較少見到的起司，勞倫特用它頭與馬茲卡彭起司和馬鈴薯泥搭配混合作成「棒棒糖」形狀，外層再沾附風乾的焦糖化洋蔥碎，呈盤上菜時棒棒糖下還襯著低溫慢煮的蘋果塊，吃食時一起入口，甜鹹鮮香交織，棒棒糖口感宛如〈冰糕〉。勞倫特盯著我吃這棒棒糖並問「如何？台灣朋友能接受這味道嗎？」，我說：「還可以再吃一根嗎？」。

(工商)