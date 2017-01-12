酒駕肇事 花蓮追撞車禍1死5傷

花蓮新城鄉台9線185.8公里草林路段，今天凌晨發生一起死亡車禍，一輛自小客車疑酒駕失控，擦撞中央分隔島後，再撞上正要轉彎的曳引車，車內6人1女死亡、另5人重傷。

警方表示，林姓男子駕駛滿載5人的自小客車，車內皆為20多歲秀林鄉同鄉，副駕駛座朱女抱著1歲多幼童，由南往北行經台9線185.8公里與花6線路口時，疑高速追撞同向曳引車，造成後座2人彈飛車外，倒臥在路邊，其中1人頸椎斷裂，有生命危險，送醫急救中；朱女當場無生命跡象，林姓駕駛雙腿夾在車內痛得大叫，警消用油壓剪破壞車體將人救出送醫。

警方指出，曳引車駕駛酒測值為0，自小客車林姓駕駛經血液抽測換算呼氣值為0.75毫克，詳細車禍原因及肇事責任將進一步調查釐清。1060112

(中央社)