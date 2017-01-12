英央行總裁：脫歐負面效應消退
英國中央銀行總裁卡尼今天說，去年6月英國公投決定脫歐的負面效應已經消退，央行將提高經濟成長預期，並警告歐盟國家可能面臨更大的危機。
卡尼（Mark Carney）今天在國會下議院財政委員會指出，英國政府需要針對脫歐與歐盟達成一個過渡協議，並強調，英國脫歐對歐盟會員國造成的風險高於對英國。
他同時表示，央行在公投後採取緊急因應措施，穩定經濟情勢並推動成長，最近公布的資料顯示，經濟表現符合調升經濟預測。央行將於2月公布最新報告。
去年11月央行預測2016年英國的經濟成長率由2%提高到2.2%，2017年的經濟成長率則由0.8%上調到1.4%。
卡尼說，脫歐對英國仍有金融體系不穩定的風險，但相對之下，歐盟國家對倫敦金融城的依賴甚深，如果位在倫敦的國際銀行失去進入歐洲國家的管道，歐盟將蒙受比英國更大的風險。1060112
(中央社)
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