美制裁金正恩妹等7名北韓高官
美國財務部宣佈，7名北韓高官因涉及違反人權和實施嚴格審查(censorship)，因此將他們列入美國經濟制裁名單內，其中包括北韓最高領導人金正恩的妹妹金與正(Kim Yo Jong)。
根據路透社(Reuters)報導，美國海外資產控制部周三將北韓6名男性和1名女性納入制裁名單中，他們皆是北韓政府官員、執政的勞動黨官員，或是勞動部和國家計劃委員會成員。其中的這名女性，傳出就是目前正擔任勞動黨宣傳和動員部副部長、金正恩27歲的妹妹金與正。被制裁的男性則包括北韓保安部長金元弘(Kim Won Hong)，美國政府單位表示他在政治勞改營中，折磨囚犯並施予不人道的待遇。
美國海外資產控制部部長John Smith表示，這起新制裁目的是要使北韓違反人權的個人身分曝光，該部門指出北韓政府不但嚴重違反人權，也利用實施嚴格審查來掩蓋其不人道和高壓的行為。美國國務院也發布其第二份北韓侵犯人權和實施審查的報告，表示北韓是在這兩方面行徑最惡劣的國家。國務院聲明表示，北韓持續發生法外處決、強迫失蹤、任意逮補和拘捕、強迫勞改和折磨等的惡行，許多這類事件發生在其8到12萬名被關在勞改營的人民，以及遭判刑和審查的人的家庭成員身上。
(中時電子報)
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