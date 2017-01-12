學習更有趣 濱江國中桌遊中心啟用

濱江國中「創意桌遊中心」昨天啟用，不僅有73種、約200套市售桌遊，還有來自各領域老師共同研發創造的遊戲。（濱江國中提供）

濱江國中「創意桌遊中心」早上8時至下午5時，不需申請即開放學生使用。（濱江國中提供）

學校也能玩桌遊！台北市濱江國中「創意桌遊中心」啟用，有別於一般坊間店家，濱江國中不僅放置73種、約200套市售桌遊，還有來自各領域老師共同研發創造的遊戲。例如8年級數學課提到「根號的四則運算」，該校老師就設計成遊戲「濱江建築師」，讓學生在遊戲中也能練習根號的運算。

濱江國中數學老師李記萱說，「濱江建築師」是參考坊間遊戲「沈睡皇后」改造而來，將原本數字1到10的牌卡改成根號牌，另有讓學生可以自己設定的未知數「N」牌；而原有的皇后牌則改成12座校內特色建築或公共藝術。

遊戲中，學生會先拿到6張根號牌，可以一張一張分開打出，也可以將多張根號牌湊成等式一起打出，藉著將牌打出，就有機會抽到有積分的建築物卡。

李記萱表示，有別於過去教授根號四則運算時，都是直接讓學生寫題目，透過桌遊，無論程度好壞的學生，都有參與感，可以一張一張打出牌卡，也可以思考如何湊出等式。舉例來說，根號2與根號3相加或相乘都不等於根號5，所以不得與根號5同時出牌，但若是同時拿到根號6，根號2乘根號3等於根號6，這3張牌就可以同時打出。

8年級學生鄭芷庭、黃品恩都說，比起一般寫學習單或考卷，桌遊不僅有趣，且遊戲中可以反覆練習、思考根號概念；同時，老師安排程度不同的學生4人為1組一起玩遊戲，大家都很有參與感。因為桌遊中心裡還有很多不同種類遊戲，她們也表示，最想玩其他數字邏輯遊戲，或是與自然科相關的遊戲，就能一邊玩、一邊複習課程。

濱江國中教務主任陳功說，透過家長會、學校經費，原本圖書館2樓昨起改為創意桌遊中心，早上8時至下午5時，不需申請即開放學生使用，達到寓教於樂目的，各領域老師也會在備課過程中，討論如何改造坊間遊戲，成為具課程意義的桌遊。

(中時)