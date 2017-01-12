立正改握拳 藍諷：馮世寬看哆啦A夢得靈感？

陳中吉少將示範五指並攏（左）與握拳立正（右）姿勢差異。（資料照，陳怡誠攝）

國防部發言人陳中吉少將10日宣布，自16日起未來軍人立正姿勢將從五指併攏改為握拳。對此，國民黨文傳會副主委唐德明臉書發文表示，立正手掌改握拳是蔡政府又一脫褲子放屁代表作，沒事找事做，並問這樣對戰力有任何幫助嗎？唐德明懷疑馮世寬部長是不是在元旦假期陪孫子看哆啦A夢時得到靈感，硬要國軍學習哆啦A夢，立正要握拳，猜拳也只能出拳頭。

唐德明表示在兩岸關係緊張，軍事狀況敏感之際，國防部通令全軍，要求以後立正五指伸直併攏改成握拳；敬禮時另一手也要成呈握拳狀態。唐質疑握拳對戰力有任何幫助嗎？唐認為真正影響戰力的是降低體測標準。

原本亞洲最嚴的軍人體測標準，在蔡政府上台之後跟大家說掰掰了，依現在的標準大概台北市大多數的國中生都可以輕鬆過關。對此，唐痛批國防部沒事找事做，就像防空飛彈指揮部的歸屬管轄權移來移去一樣，凸顯國防部面對兩岸關係緊張，真的非常焦慮，好像怎麼做都不對，只好改來改去折騰國軍部隊。

唐德明說體力不行的軍人，打仗就好像猜拳永遠出石頭一樣，而所有小學生都知道，猜拳永遠不會贏的人是誰？沒錯，就是哆啦A夢，因為哆啦A夢永遠只會出拳頭。我們懷疑馮世寬部長是不是在元旦假期陪孫子看哆啦A夢時得到靈感，硬是要國軍學習哆啦A夢，立正要握拳，猜拳也只能出拳頭。

唐德明也列舉了蔡政府應該立即去做的10件事，如下：1.改善兩岸關係、2.立即改組內閣、3.伸張南海主權、4.對自自冉冉春聯道歉、收回、重印、5.解決一例一休漲價亂象、6.傾聽年金改革人民心聲、7.停止追殺在野黨、8.禁止日本核食進口、9.禁止瘦肉精美豬進口、10.謙卑、謙卑、再謙卑。唐德明希望蔡政府趕緊加油。

(中時電子報)