免跑監理站 宮廟廣場化身機車考照場

我要評比

新竹市政府、新竹市監理站，攜手南寮富美宮，在廟前廣場設置機車考照練習場，1月起更將原場地考照，不用大老遠跑到監理站。

新竹市長林智堅指出，市民朋友若想練習機車考照，以往僅能於新竹市監理站內場地練習，但因場地有限，常需久候，而且對於居住於較偏遠地區的民眾距離過遠，較不方便。

竹市府交通處表示，因應機車考照制度改變、降低機車事故發生率，富美宮和市府、監理站合作，提供廟前廣場作為機車考照練習場地，經廟方統計，11月14日開放後，每日平均約有10多位民眾前往練習。

另外，為了讓較偏遠的民眾能就近考駕照，與監理站合作，讓該處練習場，直接晉升成為考試場地，免奔波。

「太方便了！」住在南寮里的張小姐說，富美宮新設機車考照場，讓附近居民不用大老遠跑到監理站排隊練習，增加練習次數，提升路考通過機率，該措施對民眾來說很方便，肯定市府與監理站的用心。

新竹市監理站指出，為了讓學生族群能多利用寒、暑假期間考照，富美宮前的練習場將提供一年兩次的現場考照服務，計畫於明年1月7日舉辦首場機車「原地考照」服務，降低無照駕駛狀況，也提升行車安全。

林智堅說，感謝南寮富美宮熱心公益，和市府合作，提供廟前廣場設置機車考照練習場，未來市府也將持續與監理站合作，評估於新竹市其他相對偏遠的地區辦理相同服務，滿足更多市民需求。1060112

(中央社)