《無限挑戰》爆停播7周 步《RM》後塵？
韓國人氣綜藝節目《Running Man》（RM）即將在下月底播出最後一集，讓粉絲都傷心不已。沒想到現在南韓長青綜藝節目《無限挑戰》，也傳出將停播7周，讓許多人擔心節目會和RM一樣結束。
《無限挑戰》至今已經播出11年，且主持人同樣有RM的劉在石，更有朴明洙及鄭俊河等人，幽默的主持方式深受好評，怎知現在竟傳出節目將停播7周！讓不少觀眾都擔心節目會走上RM後塵停播。
但《無限挑戰》導演接受訪問時，澄清節目沒有要停播，解釋停播7周是想趁此機會找回節目特色，但原先安排好的錄製行程都會照舊。在這期間會播出《無限挑戰》或其他節目特輯，強調是為了製作新企劃、提高節目品質才會需要停播。
(中時電子報)
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