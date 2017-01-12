奇美醫院捐贈病床 巴拉圭部長稱讚

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財團法人奇美醫院響應衛福部「醫療器材援助平台計畫」（GMISS），將50張二手病床捐贈予巴拉圭。

駐巴拉圭大使俞大?當地時間11日將這批病床捐贈予巴國政府，由巴國衛生部長巴利歐斯（Antonio Barrios）代表接受。

巴利歐斯表示，捐贈儀式選於巴國立呼吸道暨環境疾病醫院（INERAM）小兒科加護病房舉行，具有特殊意義，因病房剛經新修，並於同日與捐贈之病床同時啟用，巴利歐斯稱讚台灣捐贈的病床狀況良好，將配置在包含前述加護病房在內之各地醫療院所。

巴利歐斯透過在場新聞媒體，公開感謝台灣歷年來提供各項醫療器材，並且目前也正協助建置醫療資訊系統，未來將節省巴國民眾就醫時掛號、應診及領藥的等候時間。

俞大?向新聞媒體表示，藉由捐贈病床再次表達重視兩國友好邦誼，此外，台灣正積極推動住宅及各項技術合作計畫。1060112

(中央社)