傷口長期潰瘍難癒 竟是靜脈曲張惹禍
一名80歲老婦因為靜脈曲張造成傷口潰瘍難癒，輾轉到中山醫學大學附設醫院皮膚科就醫，經接受新引進的靜脈曲張免開刀注射治療，1週後傷口就明顯改善。
中山醫學大學附設醫院皮膚科靜脈曲張門診醫師林子鈞今天說，很多病患聽到下肢靜脈曲張要開刀就很緊張，其實靜脈曲張並不是非開刀不可的病，現在只要將藥物注射入曲張的血管裡面，10分鐘即可完成。
林子鈞表示，大部分病人因為體質遺傳、工作久站的關係，或是女性患者懷孕都會造成單腳或雙腳靜脈曲張，但因為傳統治療需要開刀因而畏懼就醫，常常拖到很嚴重時才肯就診。
林子鈞指出，靜脈曲張輕則酸腫脹痛抽筋，嚴重時除了會因雙下肢循環不良造成皮膚色素沉澱、硬化破皮、發炎濕疹等，有時候還會併發蜂窩性組織炎、傷口感染、生命危險。
林子鈞最近就遇到一名80歲的女患者遠從平鎮自行搭高鐵和計程車來就診，患者3年前開始雙下肢常常莫名癢痛、腫脹難耐，近日更因為靜脈曲張造成傷口潰瘍難癒，經介紹遠道前來台中就診。
林子鈞說，患者接受院內新引進的靜脈曲張免開刀注射治療，只需花10分鐘的時間治療1次，經治療後患者反應良好，才1週靜脈曲張造成的傷口就明顯改善，也不再脹痛，不再困擾。
林子鈞強調，利用注射治療每人平均約1到2次即可改善靜脈曲張引起的併發症，若不早治療，會造成腫脹疼痛、不良於行。1060112
(中央社)
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