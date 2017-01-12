新光三越新竹中華店搶春節消費旺季
新光三越百貨新竹中華店2017「金雞鳴春」今 (12)日至2月19日除與15家銀行同推出金雞卡利HIGH電子禮券回饋、周周卡友禮，新光三越貴賓卡也有多重優惠，首4日獨享刷滿3,000元贈200元。
新光三越新竹中華店表示，持15家指定銀行信用卡刷滿1萬元回饋4％，6萬元5％，20萬元6％，20日與21日再新添刷5,000元贈200元。
新光三越新竹中華店指出，持貴賓卡過卡扣會員點數10點，兌換開運紅包袋或1張新春抽獎券，有機會可以抽中55吋高階智慧電視；自28日農曆大年初一有消費滿2,000元送會員點數2倍送、紫色咕咕雞撲滿，30日至2月8日加送100元贈品禮券。
新竹三越新竹中華店說，春節期間最受到矚目的活動首推大年初一的新春福袋，1,000元就可購買價值超過2,000元的限量300個新春開運福袋，憑福袋發票還可參加紅包抽抽樂，有機會抽中包括市值9.8萬元的單人沙發椅等多項獎品。
(工商)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。