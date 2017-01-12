新光三越新竹中華店搶春節消費旺季

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新光三越百貨新竹中華店2017「金雞鳴春」今 (12)日至2月19日除與15家銀行同推出金雞卡利HIGH電子禮券回饋、周周卡友禮，新光三越貴賓卡也有多重優惠，首4日獨享刷滿3,000元贈200元。

新光三越新竹中華店表示，持15家指定銀行信用卡刷滿1萬元回饋4％，6萬元5％，20萬元6％，20日與21日再新添刷5,000元贈200元。

新光三越新竹中華店指出，持貴賓卡過卡扣會員點數10點，兌換開運紅包袋或1張新春抽獎券，有機會可以抽中55吋高階智慧電視；自28日農曆大年初一有消費滿2,000元送會員點數2倍送、紫色咕咕雞撲滿，30日至2月8日加送100元贈品禮券。

新竹三越新竹中華店說，春節期間最受到矚目的活動首推大年初一的新春福袋，1,000元就可購買價值超過2,000元的限量300個新春開運福袋，憑福袋發票還可參加紅包抽抽樂，有機會抽中包括市值9.8萬元的單人沙發椅等多項獎品。

(工商)