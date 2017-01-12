再婚2年破局 田麗：沒有什麼是放不下的

田麗在微博寫下 ：「仔細想想，也沒有什麼是放不下的」。（圖／取材自田麗微博）

田麗事業得意、戲約不斷。（圖／本報系資料照片）

女星田麗去年6月承認與大陸演員李雨澤祕婚，不過日前卻宣布兩人在半年前已協議離婚，田麗坦言彼此聚少離多，加上個性差異，兩人久久見一次面就會吵架，第二春維持2年仍劃下句點。田麗今（12日）早則在微博有感而發寫下 ：「仔細想想，也沒有什麼是放不下的」。

田麗今早在微博感嘆常會羨慕別人活得精彩「其實人生就是不斷的經歷，經歷得越多，人生就越精彩，就會少很多遺憾」，表示沒有什麼放不下「束縛我們的往往是膽怯與惰性」，字裡行間流露出對新生活的嚮往。

儘管第二春觸礁，田麗未來不排斥新戀情，現階段把重心放在工作上，事業得意的她戲約不斷，去年演出的《錦繡未央》成績亮眼，田麗也將參與范冰冰的新戲《贏天下》，飾演秦始皇母親趙姬。

(中時電子報)