「臺中東勢新丁粄節」榮獲連續第9年列入「客庄12大節慶」

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市政府客家事務委員會主委劉宏基，接受客家電視台的邀請；昨天特到臺北內湖客家電視台攝影棚接受專訪錄影，為新丁粄節活動宣傳！（陳世宗翻攝）

「臺中東勢新丁粄節」今年榮獲客家委員會連續第9年列入「客庄12大節慶」之一，成為全國性客家節慶活動，相關系列活動將於2月11日至2月12日登場。市政府客家事務委員會主委劉宏基受客家電視台的邀請，昨天特到臺北內湖客家電視台攝影棚接受專訪錄影，為新丁粄節活動宣傳，專訪節目預定在1月25日下午4點到5點播出；1月26日上午9點重播。

劉宏基說，「臺中東勢新丁粄節」是全國唯一「大埔腔語系」的客家節慶活動，去年受到票選全國客庄12大節慶第1名，讓原屬弱勢的「大埔腔客家族群」受到矚目與重視，也是臺中多元文化城市增添一種特殊的文化元素。

「2017臺中東勢新丁粄節」雖然主要系列活動訂在2月11、12日兩天，但暖身活動已經準備在東勢客家文化園區陸續展開；市府客委會規劃於1月14日舉辦「106年金雞報喜”新春揮毫”」活動、1月21日舉辦「大師現場揮毫贈春聯及五符福」活動、2月1、2日舉辦「茶席品茗話說客家」活動。

劉宏基指出，1月22日至2月19日展開連續1個月之久的「金雞報喜─新春客藝展」；另在1月30、31兩天在石岡土牛客家文化館舉辦「茶席品茗話說客家」活動，值得大家熱型參與，體驗不同以往的山城節慶熱鬧氣氛。

(中時)