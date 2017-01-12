美提名國務卿針對TPP 與川普意見不一致
獲美國總統當選人川普提名為國務卿的提勒森（Rex Tillerson）今天指出，他並未反對近期協商的亞太自由貿易協定，這讓他與誓言撤銷這項協定的川普意見不一致。
前埃克森美孚公司（ExxonMobil）執行長提勒森說，「我沒有反對跨太平洋夥伴協定（TPP）。」他在談到約占全球40%經濟的美、日等12國協商中的泛太平洋夥伴關係時，做了上述表示。
提勒森在美國參議院外交委員會（Senate ForeignRelations Committee）的任命聽證會上表示，「有關這項協商中的協定是否符合所有美國最佳利益，我部分認同（川普的）看法。」
他在聽證會上有關貿易的言論，與川普的立場出現歧異。在去年選戰期間，川普一再誓言1月20日上任首日，將撕毀TPP和其他貿易協定。
去年11月，川普擊敗民主黨競爭者希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）2週後，他在影片中重申競選誓言。
儘管日本政府12月批准不包含中國大陸在內的TPP，但在川普反對下，這項作為普遍被視為空洞之舉。（譯者：中央社徐睿承）1060112
(中央社)
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