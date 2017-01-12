關懷遊民捐贈名牌外套 員警意外查獲通緝犯

第六分局何安派出所員警巡邏時，巡經西屯區文心路與河南路口，意外發現顏姓男子是詐欺通緝犯，將其帶回偵辦。（陳世宗翻攝）

台中市政府警察局第六分局何安派出所所長洪正中、警員洪啟倫，於日前巡邏時，巡經西屯區文心路與河南路口，見1名男子躺臥在騎樓地，於是向前噓寒問暖，同時查證其身分，意外發現這名顏姓男子(54年次) 是詐欺通緝犯，將其帶回偵辦。

警方調查，顏男四海為家，已當遊民許久了，並不知道自身已遭通緝，許久未與家人聯絡也不願讓家人擔心，警方起了憐憫之心，先買熱食讓顏男充饑，見其已多日未洗澡，發出令人難以忍受的異味，便提供宿舍浴室盥洗，並贈送名牌風衣外套給顏男！

顏男收下後笑開懷，不斷向警方道謝，感謝警方在這新年剛開始就給予他這一生感覺到最溫暖的幫助。

(中時)