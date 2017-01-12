猴「騎」鹿！異種交配震驚學界
日本屋久島一隻公彌猴試圖騎上母鹿背上進行交配，這異種交配行為被法國動物學家觀察拍攝到，這是科學家第二次在自然界觀察到異種交配案例，相關論文刊登在十日出版的「靈長類」（Primates）期刊。
長期研究日本獼猴生態的兩名法國史特拉斯堡大學動物學家蘇厄爾（Cedric Sueur）和佩德羅（Marie Pele），2015年11月在屋久島觀察到一隻年幼的公獼猴，試圖騎上兩頭比牠大好幾倍的母鹿背上進行交配。在拍攝影片中，小公猴騎在鹿背上擺動下體，被騎的母鹿並未抵抗，另一頭母鹿則將小公猴甩開。研究人員表示，這毫無疑問地是一種性交行為。而且小公猴出現「護花」行為，牠會趕走其他想靠近母鹿的公鹿。
異種交配通常發生在人類圈養的動物身上，自然界極少出現這類案例。學者分析，這種行為很可能與公猴在繁殖期因賀爾蒙分泌量增加，以及「交配對象不足」有關。
該研究論文表示，最初發現異種交配的案例是在2014年於南極發現海狗試著強姦企鵝，當時引起學界極大的注意。
(中時電子報)
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