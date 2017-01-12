蔡英文「金援」瓜地馬拉建公路

總統蔡英文（左）出訪中美洲友邦瓜地馬拉訪問，11日（當地時間）赴瓜國總統府，與瓜國總統莫拉萊斯（Jimmy Morales）（右）會晤後，互贈勳章。(中央社)

蔡英文抵達不到一小時，莫拉萊斯就在儀式致詞上要求援助。(圖／美聯社)

蔡英文總統今天訪問瓜地馬拉，瓜地馬拉總統莫拉萊斯當面跟蔡總統爭取繼續支持「CA-9號公路」第四期工程，蔡總統也公開表態，願意繼續協助推動。

瓜地馬拉總統莫拉萊斯今天更是對蔡英文總統任何行程全陪，外界更是懷疑雙方是否有達到某種程度交易。

瓜國總統莫拉萊斯指出，兩國最重要的合作項目之一是2008年開始展開的「CA-9號公路」的興建工程，感謝中華民國台灣政府過去在「CA-9號公路」上給予的協助，「也希望第四階段的道路拓寬及改善的工程也能有貴國的陪伴協助」。

瓜國媒體在提問問題時也再度提到此問題，蔡英文總統在回答時表示，後續工程將一本初衷，分階段協助，「我們會分階段協助，大使館與政府磋商，適當時間會有合作計畫出現。」

(中時)