冷氣團13日南下 吳德榮：週末非常濕冷

氣象專家吳德榮今天表示，明天大陸冷氣團南下，天氣轉冷，降雨擴展至中部及東半部。週六、日(14、15日)北台灣非常濕冷，整天都在攝氏13至16度，沿海空曠地區有機會接近12度。

前中央氣象局氣象預報中心主任吳德榮在氣象應用推廣基金會專欄「洩天機教室」說，最新歐洲中期預報中心(ECMWF)數值模擬及衛星雲圖顯示，今天上半天雲層逐漸增多，但天氣仍然是偏暖的，東半部有零星少量降雨的機率。下午起鋒面逐漸接近北台灣，雲量增厚，降雨機率逐漸提高，氣溫也會開始下降。

吳德榮表示，未來的這波冷空氣，仍以符合「大陸冷氣團」的機率為最高，但不可忽視其擁有濕冷(體感溫度低)、且持續時間長等特性，影響程度絕不亞於一般「強烈大陸冷氣團」。另外，從孟加拉灣輸入的水氣增厚鋒面的雲層，給北部、東半部帶來明顯降雨；熱帶擾動從南海匯入的水氣，則增加中南部降雨的機率，但雨量不多。

他說，明天大陸冷氣團南下，氣溫下降、天氣轉冷，降雨則擴展至中部及東半部。週六、日(14、15日)北台灣非常濕冷，整天都在13至16度，沿海空曠地區有機會接近12度，體感溫度則會更低。

下週一、二(16、17日) 北台灣氣溫白天僅微幅回升，整天氣溫都仍在14至17度之間，天氣依然濕冷；下週三(18日)冷氣團才逐漸減弱。1060112

(中央社)