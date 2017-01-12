川普記者會動怒 再摃媒體與情報單位

美國總統當選人川普今天舉行去年夏天以來首場記者會，焦點完全被「俄羅斯議題」主導，川普甚至數度動怒，並斥責情報單位及媒體處理「假新聞」不當，氣氛劍拔弩張。

距離宣誓就職9天前，在美總統歐巴馬昨天告別演說後，川普上午在曼哈頓寓所川普大樓一樓大廳召開大型記者會，還搬出一大堆財稅報告資料，佐證上任後不會有利益衝突情事發生。

或許因應媒體將逼問美有線電視新聞網（CNN）及網路論壇媒體BuzzFeed陸續報導情報單位洩露的要脅新聞，記者會延遲了15分鐘，至11時15分才開始，而且準時整點1小時結束。

被稱為「推特總統」的川普在副總統當選人彭斯及兒女們陪同下出席記者會。川普態度依舊自信，但面對滿場數百名全球媒體，感覺上多了一些拘謹與謹慎。

為消除外界質疑上任後如何處理川普企業王國，川普在記者會一開始，就率先公布將其資產交付信託，並把企業經營權交由2個兒子，並稱總統任內不再過問，避免利益衝突，瓜田李下。

接下來的記者會就被俄羅斯議題主導，川普花不少時間解釋與俄羅斯總統蒲亭建立關係的重要性，「假若蒲亭對我好，對美國絕對是資產、而非負債」，同時認為其對俄羅斯的立場一定比民主黨總統參選人柯林頓．希拉蕊還強硬。

不過川普沒有說明他個人或競選團隊任何人在選戰期間，是否曾與俄羅斯當局接觸。他同時狠狠斥責媒體不實指控。談及有線電視新聞網（CNN）報導川普個人或財務恐有把柄落在俄羅斯手中時，整場記者會開始走樣。

川普除了數度動怒外，甚至不讓CNN記者再提問，還說「你再問，我也不會答」。面對媒體追問，川普在記者會終了還指著CNN記者說，「安靜」、「不要無禮」、「你們這家媒體太糟糕了（Your organization’sterrible）」、「專門報導假新聞」(You are fake news」，場面十分火爆。

記者會中，川普也未證實情治單位是否曾向他報告這件事，表示那次會面內容是機密，他從媒體報導外洩內容得知此事，並指情報單位不應外洩「假新聞」（fake to get out），這是「很可恥的事」（disgraceful）。

川普在推文中也痛批：「難道把美國比擬成德國納粹？這種行為是德國納粹才會做的事」。

川普還強調，俄羅斯從來沒有企圖影響他。他與俄羅斯一點關係都沒有，「沒有交易、沒有貸款，目前也無懸而未決案件，什麼都沒有。」

當記者問到「歐巴馬健保」，川普則把握機會再次痛擊，宣洩美國民眾對健保的不滿。他說，上任後很短時間內，一定是「廢除和取代（repeal and replace）幾乎同時進行」。

提及美企業過去外移嚴重，川普說，今後離開美國的企業將面臨「沉重邊境稅」、「如果你要把企業遷到諸如墨西哥，那就得課徵更重關稅。川普強調，重視美國生產，要讓美國再度偉大，外包工作不會再發生。

1小時的記者會在媒體一陣錯愕中結束，川普沒有、也刻意未多回答問題，焦點大多圍繞在俄羅斯與其個人關係，對今後美國的外交政策、軍事戰略、反恐、中東問題、美中關係、全球多邊或雙邊貿易協定等皆未著墨。這場半年來首場記者會，川普與美主流媒體關係不僅沒有改善，還有惡化跡象，同時意外地與情報單位也槓上了。1060112

(中央社)