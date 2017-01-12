遇襲後宣布開工 江蕙「2017大家都要好」

江蕙臉書發文:2017大家都要好。(圖/江蕙臉書)

台語天后江蕙去年底驚爆，為了保護被毆打的弟弟，不僅遭嫌犯持刀挾持，左頸及虎口更遭利刃劃傷，所幸嫌犯已被逮捕歸案，人也沒有大礙，事隔近一個月再度於臉書報告近況，希望新的一年能拋開陰霾，生活更加美好。

許多粉絲期盼江蕙復出開唱。(圖/本報系資料照)

江蕙先是在臉書曬出自拍照，雖然戴著墨鏡，但氣色明顯恢復許多，她也寫道「拋開過去，開始新的一年！2017大家都要好。新的工作，現在上工！ 祝我順利」，對此粉絲也紛紛獻上祝福，也感謝江蕙總是帶給人正面能量，對於即將上工也讓人好奇是否將重拾麥克風，開金嗓唱歌，對此經紀人陳子鴻回應「今天是到傳藝中心開會」，並表示江蕙手傷已痊癒許多，請大家不要擔心。

(中時電子報)