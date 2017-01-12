男疑騎車闖平交道 屍躺鐵軌

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一名男性機車騎士疑硬闖平交道，不幸死亡，詳細原因待警方調查。(余信賢攝)

今早8點10分一名70歲男性機車騎士疑硬闖民雄頭橋平交道，遭開往北上（高雄至斗六）區間車撞擊不幸死亡，機車壓成廢鐵，騎士上半身躺在鐵軌上，詳細原因仍待警方調查。

(中時)