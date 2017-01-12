台鐵區間車機車事故 騎士當場死亡

我要評比

台鐵北上區間車於上午行經嘉義縣民雄鄉一處平交道時，疑與機車發生擦撞，年約70歲男騎士當場肢體分離，明顯死亡；原因調查中。

嘉義縣消防局表示，民雄鄉興南村一處鐵路平交道於上午8時5分左右傳出事故，救護車趕到時，救護人員發現是火車與機車擦撞事故，造成1名年約70歲男騎士當場死亡，後續由警方處理。

警方指出，台鐵北上3110班次區間車行經事故現場時，疑與老翁騎乘的機車發生擦撞，老翁當場肢體分離、明顯死亡；事故原因待調查釐清。1060112

(中央社)