任命聽證會 提勒森：美須重申對台承諾
美國總統當選人川普提名的國務卿人選提勒森（Rex Tillerson）今天表示，美國必須重申對台灣的承諾，而中國大陸必須停止在南海爭議海域填海造陸。
路透社報導，提勒森在聯邦參議院外交委員會的任命聽證會上指出，美國必須重申對台灣的承諾。但並未像川普一樣，質疑華府對此議題的長期政策。
他說，「我不清楚有任何改變『一中』立場的計畫。」
提勒森還說：「我們必須傳達明確信息給中國，首先，在南海爭議海域填海造陸的行徑必須停止，你們出入這些島嶼，也將不會獲得允許。」
他指出，北京填海造島，並在島上興建軍事設施，「類似於俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）」。這些評論無疑將激怒大陸。
提勒森曾任埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp）董事長兼執行長。他今天沒有詳述要如何阻止大陸進出這些它自南海礁岩打造的島嶼。島上建有軍用長度的飛機跑道，並且部署了武器。
提勒森並表示，從「正向層面」看待美、陸關係是很重要的。大陸是僅次美國的全球第二大經濟體。
他補充說，「兩國經濟福祉緊密相連」，大陸在約束伊斯蘭激進分子方面，一向是很重要的盟友。
他說：「我們在某些議題上存有歧見，但不應該就此抹殺有成果的部分。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060112
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。