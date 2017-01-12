任命聽證會 提勒森：美須重申對台承諾

我要評比

美國總統當選人川普提名的國務卿人選提勒森（Rex Tillerson）今天表示，美國必須重申對台灣的承諾，而中國大陸必須停止在南海爭議海域填海造陸。

路透社報導，提勒森在聯邦參議院外交委員會的任命聽證會上指出，美國必須重申對台灣的承諾。但並未像川普一樣，質疑華府對此議題的長期政策。

他說，「我不清楚有任何改變『一中』立場的計畫。」

提勒森還說：「我們必須傳達明確信息給中國，首先，在南海爭議海域填海造陸的行徑必須停止，你們出入這些島嶼，也將不會獲得允許。」

他指出，北京填海造島，並在島上興建軍事設施，「類似於俄羅斯併吞克里米亞（Crimea）」。這些評論無疑將激怒大陸。

提勒森曾任埃克森美孚公司（Exxon Mobil Corp）董事長兼執行長。他今天沒有詳述要如何阻止大陸進出這些它自南海礁岩打造的島嶼。島上建有軍用長度的飛機跑道，並且部署了武器。

提勒森並表示，從「正向層面」看待美、陸關係是很重要的。大陸是僅次美國的全球第二大經濟體。

他補充說，「兩國經濟福祉緊密相連」，大陸在約束伊斯蘭激進分子方面，一向是很重要的盟友。

他說：「我們在某些議題上存有歧見，但不應該就此抹殺有成果的部分。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060112

(中央社)