斥資30億元廣豐新天地購物中心今開幕 首日結合館內國賓影城推限量百元電影票

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廣豐實業 (1416)斥資30億元桃園市八德廣豐新天地購物中心今 (12) 日正式開幕，首日結合館內國賓影城、家樂福分別推出限量2,000張100元電影票、限量300個福袋。

廣豐新天地購物中心可謂千呼萬喚始出來，桃園市長鄭文燦就說：「廣豐新天地經10年籌備，終於來到開幕階段。」預計將吸引廣大人潮，相信將成八德亮點之一，也象徵八德新時代來臨。

廣豐實業表示，購物中心結合廣豐公園戶外綠地，建構全台最大複合式戶外綠地購物中心，集購物、休閒、育樂、餐飲、文化5大概念，共引進18間各國料理美食，並攜手4大旗艦品牌家樂福、迪卡儂、彭園婚宴會館及國賓影城導入主題式品牌大店，滿足民生消費、大宴小酌、影視娛樂、運動休閒等各式需求。

廣豐新天地購物中心總經理陳建邦指出，廣豐新天地快閃車隊中午12時至13時將從桃園火車站行駛至購物中心，消費者拍攝快閃車隊照片並將照片分享至個人臉書(FB)，就可兌換廣豐好運紅包。

(工商)